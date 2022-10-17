Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB Şura Salonu'nda düzenlenen İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi ve Ödül Töreni'ne katıldı.

Burada önemli açıklamalarda bulunan bakan Mahmut Özerin'in gündeminde, Bartın'daki maden faciası yer aldı.

41 işçinin hayatını kaybettiği olayda, şehit çocuklarının unutulmayacağını belirten Mahmut Özer, çocukların tüm eğitim masraflarının karşılanacağını duyurdu.

"Yavrularımızın tüm eğitim masraflarını biz karşılayacağız"

Özer, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak, 41 şehidimizin tüm evlatlarının eğitimlerini bugün itibarıyla üstlenmiş bulunuyoruz. O yavrularımızın tüm eğitim masraflarını biz karşılayacağız. Burslar vereceğiz, tüm okul, kırtasiye masraflarını biz karşılayarak onları yalnız bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

1 milyon 350 bin lira yardım

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hayatını kaybeden madencilerin ailelerine 1 milyon 350 bin lira yardım yapılacağını söylemişti.

"Kabine toplantısında belirleyip adım atacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maden şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, bu devletin ve onun en yüksek temsilcisi olarak bizim boynumuzun borcudur. Rabbimden ülkemizi her türlü kazadan, beladan, afetten muhafaza eylemesini niyaz ediyorum. Bu vesileyle özellikle ilk etapta bir karar daha aldık o da 500 artı 500 olmak üzere, devlet ve ilgili bakanlıklarımız, bunun yanında sendikamız 200, bunun yanında yine bir diğer bakanlığımız olan Çalışma Bakanlığı'mız 100, Aile Bakanlığı'mız da 50 bin olmak üzere ilk etapta hemen ailelere bu desteğimizi vermiş olacağız. Ayrıca devlet olarak yapmamız gereken yardımı, desteği de hemen kabine toplantımızda belirleyip onun da adımını atacağız." demişti.