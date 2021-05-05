Arka Sokaklar'ın genç yıldızı kansere yakalandı
Arka Sokaklar dizisinin sevilen oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfomaya yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sevenlerinden dua isteyen 32 yaşındaki oyuncu, "Ayağa kalkmak için elimden geleni yapacağım" dedi.
MAGAZİN 05.05.2021, 13:30
Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncularından Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı. Oyuncu kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
"UZUN SÜRE EKRANDA OLAMAYACAĞIM"
Instagram hesabından paylaşım yapan 32 yaşındaki oyuncu "Sevgili dostlarım. Ne yazık ki uzun zamandır sizinle değilim. Üzülerek söylüyorum ki Lenfoma kanserine yakalandım uzun bir süre daha olamayacağım. Ben en yakın zamanda ayağa kalkmak için elimden geleni yapacağım. Siz de dualarınızı eksik etmeyin. Mesajlarınıza telefonlarınıza dönemezsem de affedin" ifadelerini kullandı.
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