Ece Erken, ekranlara geri dönüyor
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefatıyla sarsılan sunucu Ece Erken, yeni proje görüşmeleri yapıyor.
MAGAZİN 20.05.2022, 22:41
Uzun bir dönem magazin programlarıyla ekranda olan ve geçtiğimiz aylarda avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu cinayet sebebiyle kaybeden Ece Erken'den yeni karar...
Güzel sunucu sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle soru-cevap yaptı.
Bunun üzerine Erken'e, televizyona geri dönüp dönmeyeceği soruldu.
"Az kaldı"
Ekranlara döneceğini müjdeleyen Erken, "Görüşmeler var, az kaldı. Magazin programı değil." ifadesine yer verdi.
Öte yandan eşini kaybettiğinden beri psikoloğa gittiğini de açıklayan Erken, güçlü kalmaya çalıştığını vurgulayarak gelen destek mesajlarına teşekkür etti.
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