Hande Erçel, Kaan Yıldırım aşkını doğruladı
Kaan Yıldırım'la Londra'da aşk tatili yapan Hande Erçel, yurda döndü.
MAGAZİN 27.04.2022, 14:02 27.04.2022, 14:03
Hande Erçel, Kerem Bürsin ile ayrılığının üzerinden çok geçmeden gönlünü oyuncu Kaan Yıldırım'a kaptırmış ve yeni bir ilişkiye yelken açmıştı.
Kerem Bürsin'i hemen unutan güzel oyuncu, geçtiğimiz hafta Yıldırım ile Londra sokaklarında görüntülenmişti.
"Her şey yolunda"
Erçel, önceki gün Etiler'de objektife yansıdı. Ünlü oyuncu, ilişkisi hakkında sorulan sorulara "Ben çok iyiyim, her şey yolunda. Çok güzel." diye cevap vererek beraberliği doğruladı.
"Çok keyifliydi"
Röportaj verirken çok mutlu olduğu gözlerden kaçmayan Erçel, Yıldırım'la yaptığı tatil için "Çok keyifliydi" dedi.
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