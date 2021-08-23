Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın evini satın aldı
Hasan Can Kaya, annesine Acun Ilıcalı'nın villasını satın aldı.
MAGAZİN 23.08.2021, 09:05
Acun Ilıcalı’nın İstanbul'daki tripleks villasını satışa çıkarmıştı. Ilıcalı'nın evin yeni sahibi ise “Konuşanlar” programıyla yıldız olan komedyen Hasan Can Kaya oldu.
ANNESİNE ALDI
Başarılı komedyen, anlaşmalardan kazandığı parayla kendisine yatırım yapmak yerine önce annesini düşündü. Annesine ev almak için görüşmeler yaptığı tesadüfen patronunun kulağına gelince de Ilıcalı, satışta olan evini Kaya’ya teklif etti. Annesiyle evi gezen ve çok beğenen Hasan Can Kaya, böylece aylardır satışta olan evin yeni sahibi oldu.
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