İbrahim Tatlıses'e 750 bin TL'lik hediye geldi

9 yıl önce uğradığı saldırı sonrası ekranlardan uzak kalan İbrahim Tatlıses, İbo Show ile sevenlerinin karşısına çıktı. Her hafta konukları ağırlayan Tatlıses'in programının final yapacağı ileri sürüldü.

"ÇEKİMLERE DEVAM EDİYORUZ"

Bu iddialara ilişkin programın yapımcısı açıklama yapmış, "İddialar tamamıyla yalan. Çekimlere devam ediyoruz" demişti.

750 BİN TL'LİK HEDİYE

16 bölüm daha uzatılan İbo Show için İbrahim Tatlıses'e kanal yönetiminden anlamlı bir hediye geldi. Yönetim Tatlıses'e tam 750 bin TL değerinde bir cip hediye etti.