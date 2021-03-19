Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy'un arası açıldı

Türkiye'nin en başarılı ve yakışıklı oyuncularından olan Çağatay Ulusoy ile Kıvanç Tatlıtuğ, sanat camiasında yakın dostlukları ile tanınıyor. Ancak yedikleri içtikleri neredeyse ayrı gitmeyen, birlikte tatillere giden ikiliden, hayranlarına üzücü bir haber geldi.

BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

En son Kağıttan Evler filmi ile sevenlerinin karşısına çıkan yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy ve yakın dostu aynı zamanda komşusu Kıvanç Tatlıtuğ, birbirlerini sosyal medya hesapları Instagram'dan sildi. İkilinin birbirlerini takipten çıkarması aralarının bozulduğu iddialarını gündeme getirdi. Hayranlarının dikkati ile ortaya çıkan durum sonrası ünlü oyunculardan herhangi bir açıklama gelmedi.