Önce fenomen yapıyor sonra tek kalemde siliyor!
Acun Ilıcalı, bir dönem yediği içtiği ayrı gitmeyen ve defalarca kez evinde ağırladığı eski Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nı Instagram hesabından sildi.
MAGAZİN 28.03.2021, 14:01
TV8 ekranlarının gelenekselleşen yarışmalarından Survivor 2021'in birleşme partisi için hazırlıklara başlayan Acun Ilıcalı, radikal bir hamle de bulundu.
BİRÇOK YARIŞMACIYI ÇAĞIRDI
TV100'deki habere göre, Survivor Ekstra, Survivor Panorama ve eski Survivor yarışmacılarını da birleşme partisine davet eden Ilıcalı, Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'yı çağırmadı.
BİR KALEMDE SİLDİ
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'de yarışan ve şimdilerde aşk yaşayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nı 13 milyon takipçisinin olduğunu Instagram hesabından sildi. Acun Ilıcalı'nın eski yarışmacılarla arasında ne yaşandığı ise henüz bilinmiyor.
Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı ise Acun Ilıcalı'yı takip etmeye devam ediyor.
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