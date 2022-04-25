Seda Sayan'ın nikah şahidi Safiye Soyman, gündem oldu
Çağlar Ökten ve Seda Sayan'ın nikah şahidi olan Safiye Soyman kıyafetiyle olay oldu.
Prag'da evlenmek için hazırlık yapan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, ani bir kararla değişikliğiyle Türkiye'de evlendi.
Safiş'i şahit yaptı
Seda Sayan‘ın nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten’in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaptı.
Paris'te balayı
Balayına bayram tatilinde Paris’e gidecek olan çift, sonrasında Çağlar Ökten‘in Mersin‘de yaşayan ailesiyle buluşacak.
8. kez evlendi
Nİkahta en çok konuşulan konu, 8. kez evlenen Seda Sayan değil yakın arkadaşı Safiye Soyman oldu. Soyman tarzıyla resmen nikahın önüne geçti. Yıldız detaylı bir takım giyen Safiye Soyman'ı görenler gelini unuttu. Safiye Soyman, sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.
Safiye'nin nikah hesabı
Fotoğraftaki bir detay da sosyal medya kullanıcıların dikkatini çekmedi. Nikah fotoğrafında Soyman'ın parmaklarıyla hesap yapıyormuş gibi durması çok sayıda yorum aldı. Ünlü şarkıcının, Seda Sayan'ın evliliklerini hesaplarken yakalandığı düşünüldü.
Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda Seda Sayan'ın evliliğine destek veren Soyman, şunları söylemişti:
"Denk gelmedi"
"Yaş dediğiniz nedir ki? Kimse bunlara takılmıyor. Ben de eskiden denk gelseydi kendimden genç biriyle olurdum ama kısmetime Faik geldi, 22 senedir beraberiz."
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