Ünlü Oyuncu Turgay Yıldız hayatını kaybetti!

Oyuncu Turgay Yıldız'dan acı haber geldi. Geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gören Yıldız, yaşamını yitirdi.

MAGAZİN 22.07.2021, 22:33
Ünlü Oyuncu Turgay Yıldız hayatını kaybetti!

Tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız, tedavi gördüğü hastanede  56 yaşında hayatını kaybetti.  Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra metin yazarlığı, program sunuculuğu ve  yapımcılığı da yapan Yıldız, bir süre önce kalp spazmı geçirdi.  Tedavisi Ankara Şehir Hastanesinde devam eden Yıldız, bugün hayatını  kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız için başsağlığı mesajı yayımladı. Koca, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Bir süredir kalp rahatsızlığı olan tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız’ı kaybettik. Hastamızın tedavisi son olarak Ankara Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım biriminde devam ediyordu. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından  yaptığı paylaşımda, "Tiyatro oyuncusu ve televizyon sunucusu Turgay Yıldız'ın  vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Turgay Yıldız'a Allah'tan rahmet, ailesine  ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

TURGAY YILDIZ KİMDİR? 

Oyuncu Turgay Yıldız, 3 Mart 1965’ tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1986–87 öğretim yılında A.Ü. D.T.C.F Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. TRT Ankara Televizyonu’nda metin yazarlığı, oyunculuk, program sunuculuğu gibi görevler üstlendi. Flash TV’de dört buçuk yıl (1994–1999) Nargile Kahvesi, Sabah Kahvesi, Bizim Bakkal, Akşam Traşı, Düm Teke Tek isimli programların yapımcılığını ve sunuculuğunu Bahadır Tokmak ile beraber gerçekleştirdi.

Turgay Yıldız, Sonradan Görmeler dizisinde 13 bölüm oyuncu olarak görev aldı. BRT Televizyonunda altı ay Teber ile Muteber adlı haftalık kabarenin yazarlık ve oyunculuğunu üstlendi. İyi Egeler adlı programı yine Bahadır Tokmak ile birlikte sundu. TRT Ankara Televizyonunda Turgay Bostan’ın yönetmenliğinde Bu Toprağın Sesi programında Beter ile Şeker adlı dizinin yazarlık ve oyunculuğunu Bahadır Tokmak ile gerçekleştirdi. Yine aynı yönetmenle Baba Ocağı adlı dizide çalıştı. TRT Ankara Televizyonu’nun Hazırladığı yapımcılığını Sevgi Kartarı’nın üstlendiği Umutla Yaşamak isimli çocuk sorunlarının konu edildiği programın sunuculuğunu yaptı. ATV için hazırlanan Büyülü Yuva isimli dizinin yazarlığını yaptı. Abdullah Oğuz’un yönettiği “O Şimdi Mahkum” adlı sinema filminde Cyrano’yu oynadı. Bahadır Tokmak ile birlikte TÜRK KAHVESİ isimli canlı yayınlanan politik mizah programının yapımcılığı ve sunuculuğunu gerçekleştirdi. TRT Ankara TV’si yönetmenlerinden Turgay Bostan’ın yönettiği ve Prof. Dr. Üstün Dökmen’in aynı adlı eserinden televizyona uyarlanan ‘Komşu Köyün Delisi’ dizisinde oyuncuyazar olarak da görev aldı. 10 sene TRT Ankara Radyosu’nun hazırladığı Hafta Sonu programında parodi yazarı ve seslendirme sanatçısı olarak görev aldı. Önce İstanbul Şehir Tiyatroları’nda iki sene, daha sonra Ankara Devlet Tiyatroları’nda başka isimler adı altında ve iki farklı reji ile üç sene oynadı. 2013-14 tiyatro sezonunda Alaaddin’in Sihirli Lambası adlı oyunu Erzurum Devlet Tiyatrosu tarafından sergilendi. Aynı oyun, 2014 yılından bu yana İstanbul Şehir Tiyatroları’nda oynanmaktadır. Oyun üç farklı dalda ödüle layık görüldü.

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