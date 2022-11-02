AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Benim için hayatımda başörtüsü mücadelesi muazzam bir alan oluşturuyor. Önümüzdeki hafta, Allah izin verirse, Anayasa teklifini inşallah grubumuz adına ben götüreceğim. Bunun da hayatın bir cevabı, bir ikramı olduğunu düşünüyorum." dedi.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın kapalı oturumunda, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal'ın görevden affını istemesiyle boşalan AK Parti Grup Başkanvekilliğine Tokat Milletvekili Özlem Zengin seçildi.

Daha sonra makamında gerçekleştirilen devir teslim töreninde konuşan Özlem Zengin, karışık duygular içerisinde olduğunu belirterek, yaklaşık 1,5 yıl önce Ünal ile TBMM'de görev değişikliği yaptıklarını hatırlattı.

Mahir Ünal ile çok özel bir hukukları olduğunu ifade eden Zengin, Ünal ile AK Parti'de siyasal iletişim konusunda çalıştıklarını anlattı. Birbirlerinin yaşamlarına şahitlik ettiklerini söyleyen Zengin, meseleyi, görevler ve verilen pozisyonlar olarak değil, hayatlarının ve inançlarının devamı olarak gördüklerini dile getirdi. Zengin, "Günün sonunda Hakk'a hizmet etmeyi hedefleyen insanlarız." diye konuştu.

Hayatın çok ilginç olduğunu belirten Zengin, "Benim için özellikle hayatımda başörtüsü mücadelesi muazzam bir alan oluşturuyor. Önümüzdeki hafta, Allah izin verirse, Anayasa teklifini inşallah grubumuz adına ben götüreceğim. Bunun da hayatın bir cevabı, bir ikramı olduğunu düşünüyorum. Eğer bir şey için 25-30 sene harcarsanız Allah'ın bir ikramı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zengin, Ünal ile siyasete başladıkları dönemde milletvekili olmayı hiç düşünmediklerini de ifade ederek, "Bugün de bu heyecanı koruduğumuzu düşünüyorum. Mahir Bey kardeşimiz, arkadaşım ve sevgili eşi, benim hayatımdaki en kıymetli insanlardan." sözlerini sarf etti.

Özlem Zengin, 3 Kasım'ın AK Parti açısından çok önemli bir tarih olduğuna da dikkati çekerek, AK Parti'nin Türkiye'nin ve özellikle de kadınların yaşamında çok büyük değişiklikler yaptığını söyledi. Zengin, "Türkiye'de özellikle biz kadınlar, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza çok şey borçlu olduğumuza inanıyoruz." dedi.

"Yeni yüzyılın lideri Erdoğan'ı minnetle, saygıyla selamlıyorum"

Mahir Ünal, görevini Zengin'e devretmekten büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

İktidar partisinin grup başkanvekilliğinin son derece yüksek bir çalışma gerektirdiğine işaret eden Ünal, Zengin'in daha önce hem AK Parti Grup Başkanvekili hem AK Parti Genel Başkan Yardımcısı hem de hukukçu kimliğiyle çok önemli hizmetlerde bulunduğunu anlattı. Ünal, Zengin'e, 2023 yılı bütçesi ve başörtüsü konusundaki Anayasa değişikliği teklifi çalışmalarında başarılar diledi.

AK Parti'de makam ve mevki değil görev ve sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini vurgulayan Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Asıl olan dava adamı olmaktır; kendi inancımızın, kutsalımızın, değerlerimizin mücadelesini vermektir. Hazreti Mevlana'nın söylediği gibi 'Bir insanın değeri, onun amacı kadardır.' O yüzden yaşasın amaçlarımız, mücadelemiz, değerlerimiz. Recep Tayyip Erdoğan, yeni yüzyılın lideri ve 20 yılda Türkiye'de oluşturduğu güven ve istikrarla bir slogan olarak değil, bir olgu olarak Türkiye Yüzyılı'nı hazırlayan liderimiz. Yeni yüzyılın lideri Erdoğan'ı, buradan minnetle, saygıyla ve bugün şahsımla ilgili söylediği güzel sözlerle selamlıyorum."

Ünal, Zengin'e çiçek takdim ederken; Zengin, Ünal'a "simgesel anlamı olduğunu" söylediği bir hediye sundu.

Mahir Ünal, hediye paketinin içinden çıkan kol düğmeleri için Zengin'e teşekkür etti.

Özlem Zengin'in "Kol düğmesi, benim için her şey aklımda demek." sözlerine Ünal, "Barış Manço'nun o meşhur kol düğmeleri." şeklinde yanıt verdi.

Törenin sonunda Zengin, Mahir Ünal'ı uğurladı.

Bu arada törene, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, bazı komisyon başkanları ile AK Parti milletvekilleri de katıldı.