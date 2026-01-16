Trafikte takip ve saldırı girişimine ağır ceza

Yeni düzenlemeye göre, trafikte başka bir aracı saldırı amacıyla ısrarla takip eden ya da bu niyetle aracından inen sürücülere 180 bin TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca bu kişilerin ehliyetlerine 60 gün el konulacak, araçları ise 30 gün süreyle trafikten menedilecek.

“Dur” ihtarına uymayana 200 bin TL

Denetim sırasında kolluk kuvvetlerinin “dur” ihtarına uymayarak kaçan sürücüler için ceza 200 bin TL’ye yükseltildi.

Ehliyeti geçici olarak geri alınan ya da tamamen iptal edilen halde araç kullananlara da 200 bin TL ceza kesilecek.

Ehliyetsiz araç kullanmanın bedeli ise 40 bin TL olacak.

Makas atan ve konvoy yapanlara geçit yok

Trafikte tehlikeli şekilde şerit değiştirerek “makas atan” sürücüler ile düğün, asker uğurlaması gibi gerekçelerle konvoy oluşturarak trafiği aksatanlara 90 bin TL ceza uygulanacak. Bu sürücülerin ehliyetlerine 60 gün el konulacak, araçları 30 gün trafikten menedilecek.

Alkollü ve uyuşturucu etkisinde araç kullananlara sert yaptırım

Alkollü araç kullanımında cezalar kademeli olarak artırıldı:

İlk ihlal: 25 bin TL

İkinci ihlal: 50 bin TL

Üçüncü ve üzeri ihlal: 150 bin TL

Uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullananlara ise 150 bin TL ceza verilecek ve sürücü belgeleri tamamen iptal edilecek.

Kırmızı ışık ve hız ihlallerinde yeni dönem

Kırmızı ışık ihlali sonucu kazaya karışan sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak.

Bir yıl içinde 6 kez kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyeti doğrudan iptal edilecek.

Hız sınırı ihlallerinde ise cezalar, ihlalin oranına göre 2 bin TL’den 30 bin TL’ye kadar çıkacak.

Ambulans ve itfaiyeye yol vermeyen yandı

Geçiş üstünlüğü bulunan ambulans, itfaiye ve güvenlik araçlarına yol vermeyen sürücülere 46 bin TL ceza kesilecek. Bu sürücülerin ehliyetlerine 30 gün el konulacak, araçları 30 gün trafikten menedilecek. Tekrarı halinde ehliyet iptali gündeme gelecek.

Plaka ve gürültüye yüksek ceza

Plakanın okunmasını engelleyecek şekilde değişiklik yapanlara 140 bin TL ceza uygulanacak.

Abartı egzoz gibi çevreyi rahatsız eden teknik değişikliklerin cezası ise 16 bin TL olarak belirlendi.

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen ilk 16 maddenin ardından, kanun teklifinin kalan maddeleri üzerindeki görüşmelerin devam edeceği bildirildi. Yeni düzenlemelerle birlikte trafikte kural ihlallerine karşı sıfır tolerans hedefleniyor.