Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve Eşi Sevgi Er Hanımefendi ile birlikte Kernek Vahap Küçük Külliyesi’nde düzenlenen ‘El Sanatları Yıl Sonu Sergisi’ne katıldı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kurslarda, kursiyerlerin yapmış oldukları ürünlerin sergilendiği programda konuşan Başkan Er, kurslara katılım sağlayanların hem sosyalleştiğini hem de meslek edindiklerini belirtti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kadın Kültür, Yaşam, Sanat ve Spor Merkezindeki mefruşat, el sanatları, seramik, giyim, kuaförlük, yağlı boya, halı dokuma gibi çeşitli kurslarda kursiyerlerin ürettikleri ürünler ve eserler düzenlenen ‘El Sanatları Yıl Sonu Sergisi’ ile vatandaşların beğenisine sunuldu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kurslara katılan kadınların sosyalleşerek çalışma hayatlarına atılabileceklerini ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Belediye hizmetleri denilince akla altyapı, üstyapı yatırımları, park ve bahçe düzenlemeleri gibi çalışmalar gelir. Oysaki belediyecilik insan hayatının her alanına dokunan bir kurumdur. Belediye, kültürel, sosyal, sanatsal alanlarda birçok çalışma yapar.

Bizde her platformda, ’her çalışmamız insan odaklı olacak’ diyoruz. Kernek Vahap Küçük Külliyesi’nde düzenlenen El Sanatları Yıl Sonu Sergisi’ni gezdik. Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren farklı branşlarda kurslarımız var ve bu kurslarımızda binlere varan kursiyerlerimiz var. Kurslarımıza katılan hanım kardeşlerim burada hem meslek sahibi oluyorlar hem de sosyal yaşamlarında rehabilite oluyorlar. Ev hanımı kardeşlerim sürekli ev işleriyle meşgul olunca onlarda bu durumdan biraz sıkılabiliyorlar. Ama kurslarımıza katılım sağlayan kardeşlerim, ‘başkanım biz kursta hem sosyalleşiyoruz hem de terapi oluyoruz’ diyorlar” dedi.

“HANIM KARDEŞLERİMİZİN ÜRETTİKLERİ EL EMEĞİ ESERLER İÇİN BİR SATIŞ NOKTASI OLUŞTURACAĞIZ”

Kurslarda üretilen ürünlerin satışının yapılacağı bir alanı faaliyete geçireceklerinden bahseden Başkan Er, “Kursiyer kardeşlerimin yıl boyunca katıldığı kurslarda üretmiş oldukları eserlerin sergisini gezdik. Her biri bir birinden kıymetli çok güzel eserler. Burada sadece bir eksiğimiz var. Bu da hanım kardeşlerimizin ürettikleri el emeği, göz nuru ürünlerin pazarlanmasıdır. Bunun için hanım kardeşlerimizin ürettikleri el emeği eserler için bir satış noktası oluşturacağız. Bunun yanı sıra online satış imkanları da oluşturmayı planlıyoruz. Böylelikle kursiyerlerimizin ürettikleri ürünlerin satışını yapıp, aile bütçelerine katkı sunacaklar” dedi.