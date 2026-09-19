Malatya’da ard arda yaşanan silahlı saldırı olayları emniyet güçlerini harekete geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesinde 16-17 Eylül tarihlerinde meydana gelen "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "iş yeri kurşunlama" olaylarının faillerinin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.

Asayiş ve İstihbarat Şubeden Ortak Operasyon

Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, olayın şüphelilerinin kimlikleri kısa sürede deşifre edildi. Şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla belirlenen 2 iş yeri ve 2 ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramalarda ruhsatsız 3 tüfek ve ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi.

6 Şüpheli Gözaltına Alındı, 5'i Tutuklandı

Operasyon kapsamında suçla bağlantılı olduğu tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyet birimleri, halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden olaylara karşı denetim ve operasyonların kararlılıkla süreceğini bildirdi.