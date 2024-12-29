Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Ahmet Uçar ile Türk Halk Müziği Konseri” sanatseverlerle buluştu. Sanat Merkezi’nde gerçekleşen konser yoğun ilgi gördüMALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, her alanda gösterdiği hizmet anlayışı ile sadece altyapı ve yeniden yapılanma değil, aynı zamanda kültür, sanat ve sosyal etkinliklerle de şehri yeniden ayağa kaldırıyor.

Şehrin kültürel kimliğini ve sosyal dayanışmayı güçlendiren bu tür etkinlikler, vatandaşlara moral vererek, Malatya’nın kültürel değerlerini de yaşatıyor.

Malatya’nın sevilen sanatçılarından Ahmet Uçar ve saz ekibi, türkü dostlarına Sanat Merkezi salonunda unutulmaz bir akşam yaşattı. “Gönül Dağı”, “Telli Turnam” ve “Dostum” gibi halk müziği klasiklerinin yanı sıra uzun havalarla gönülleri mest eden sanatçı, izleyicilerden yoğun alkış aldı. Vatandaşlar, türkü akşamına yoğun ilgi gösterdi.

Halk oyunları gösterisinin de sunulduğu konserin sonunda Sanatçı Uçar’a çiçek takdim edildi.