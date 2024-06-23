Kahramanmaraş'ta bayramın sona ermesiyle birlikte, vatandaşlar soluğu mesire alanlarında aldı. Mangalını semaverini alarak yeşil alanlara akın eden vatandaşlar, doyasıya eğlendi. Kentin çeşitli noktalarında bulunan mesire alanları, bayramın son gününde renkli görüntülere sahne oldu.

Vatandaşlar, doğanın keyfini çıkarmak için mesire alanlarını tercih etti. Mangal ateşlerinin yükseldiği, semaverlerin dumanını tüttürdüğü alanlarda, vatandaşlar bir araya gelerek bayramın sonunu keyifle geçirdi. Çocuklar da oyun alanlarında doyasıya eğlenirken, aileler piknik örtülerinin üstünde sohbet edip güzel vakit geçirdi.