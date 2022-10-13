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DHA'nın haberine göre Kulaksız, kaybolduğunu anladıktan sonra sürekli yürüdüğünü ve çok üşüdüğünü söyledi.

Çok üşüdüğünü söyledi

Üzerine AFAD montu giydirilen Kulaksız, daha sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere sağlık ekiplerine teslim edildi.

İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile AFAD ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

Bolu Yedigöller Milli Parkı yolunda bulunan Ayıkayası mevkinde yeğeniyle mantar toplamaya giden Şehri Kulaksız, bir süre sonra kayboldu.

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