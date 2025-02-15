Mardin’de Semiye Arslanhan isimli hasta, kalp ve solunum durması nedeniyle geldiği hastanede kalp masajı sonrası tekrar hayata tutundu.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin’de 59 yaşındaki Semiye Arslanhan ismindeki hasta kalbinin ve solunumunun durması nedeniyle ambulansla özel bir hastaneye sevk edildi.

Burada yoğun bakım ünitesine alınan Arslanhan’ın daha önce KOAH ve uyku apnesi tanılarının bulunduğu belirtildi.

Hastaneye ağır komada gelen ve yaşama şansı düşük olan Semiye Arslanhan, Yoğun Bakım Sorumlusu Aneztezi Uzmanı Dr. Sibel Türkyılmaz ile beraber Göğüs Uzmanı Dr. Vedat Erdem ve yoğun bakım ekibinin hayati risklere karşı etkin tedavisi sayesinde önce servise çıkartılıp sonra da taburcu edildi.



Doktorların açıklamasına göre her bir hastalığın ayrı ayrı marteliteyi artırdığını kalp ve solunum durmasının en tehlikeli durum olduğu belirtildi. Bu dönemde aileyle uyum içinde olmanın yaşam mücadelesinde önemli olduğu vurgulandı.

Hastane yetkililerin yaptığı açılamaya şu ifadelere yer verildi: “Her bir hastamız çok önemli. Onları taburcu iyileştirip ekip olarak taburcu olduğumuzda ekip olarak mutluluğumuza mutluluk katıyoruz. Bu motivasyonla görevimizi en iyi şekilde yapmanın gururunu yaşıyoruz