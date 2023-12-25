TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef All Star'ın dün akşamki bölümünde eleme heyecanı yaşandı.

Hafta boyunca eleme potasına giren tüm yarışmacılar, bu akşam yarışmada kalmak için kıyasıya mücadele etti.

Haftanın son eleme adayı Sergen olurken bu haftanın elenen ismi ise şeflerin oylarıyla gecenin sonunda netlik kazandı.

Dört yarışmacının kıyasıya rekabeti...

İlk etapta Eren 20, Esra 17,5, Sergen 19, Batuhan 19,5 puan aldı.

Böylece ilk etapta en yüksek puanı alan Eren olurken en düşük puanın sahibi Esra oldu.

İkinci etapta ise yarışmaya devam eden yarışmacıların puan durumuna göre elenen isim de belli oldu.

Batuhan elendi

MasterChef'e bu hafta veda eden isim Batuhan oldu.

Yarışmaya veda eden Batuhan, son olarak şu ifadeleri kullandı: