HATAY (AA) - LALE KÖKLÜ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden 20 gün sonra meme kanserine yakalandığını öğrenen Hataylı Arzu Cide, moralini yüksek tutarak kanseri yendi.

Depremlerde Samandağ ilçesindeki evi hasar gören Cide, eşi ve kızıyla Muğla'ya taşındı.

Cide, afetten 20 gün sonra sağ göğsündeki kitle nedeniyle gittiği hastanede meme kanseri olduğunu öğrendi.

Haberin ardından üzüntü yaşayan Cide, 70 yaşında aynı hastalıktan kurtulan annesinin "Ben bu yaşta atlattıysam Allah'ın izniyle sen de atlatırsın." nasihatiyle cesaret buldu.

Muğla, İzmir ve Mersin'deki hastanelerde yaklaşık 1 yıl tedavi gören 46 yaşındaki Cide, kanseri yenmeyi başardı.

Cide ve ailesi, Pembe İzler (Pİ) Kadın Kanserleri Derneğinin öncülüğünde depremlerden etkilenen kanser hastalarının konaklaması için kurulan "Pİ Kız Kardeşim Köyü" sayesinde geçen ay memleketlerine döndü.

Proje kapsamında Samandağ ilçesine kurulan konteynerlerden birine yerleşen Cide, verdiği moralle hastalığı atlatmasına katkı sunan ve 9 ay önce yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle yaşamını yitiren annesini minnetle anıyor.

- "Annem ne karalar bağladı ne de ağladı"

Arzu Cide, AA muhabirine, yakınlarını ve evini kaybettiği depremden 20 gün sonra kanser olduğunu öğrenmesiyle hayatının altüst olduğunu söyledi.

Hastalık haberini annesine vermeye çekindiğini anlatan Cide, "Anneme hastalığı söylersek nasıl olur diye çekinirken bir anda söyledim. Annem ne dövündü ne karalar bağladı ne de ağladı. Durdu ve 'Ben bu yaşta atlattıysam Allah'ın izniyle sen de atlatırsın.' dedi. Onun güçlü durması beni güçlü kıldı. Her saçımı kestirdiğimde 'Çok yakıştı' derdi." ifadelerini kullandı.

Cide, annesinden gördüğü desteğin tedavi sürecindeki en büyük güç kaynağı olduğunu dile getirdi.

"Pİ Kız Kardeşim Köyü"nde kanserle mücadele eden arkadaşlar edindiğini belirten Cide, şunları kaydetti:

"Herkesin hikayesi farklı. Süreci daha zor ve kolay olanlar var ama buranın havasını soluyan kadınlar güçlüler galiba. Kanser hakikaten bizden korkuyor. Bu yüzden ortaklaşa bir şeyiniz olunca kendinizi daha yakın hissediyorsunuz ve duygu daha kolay geçiyor."

Cide, kanserle mücadele edenlere umutlarını kaybetmemeleri önerisinde bulundu.