İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, internet üzerinden yasa dışı bahis oynayarak haksız kazanç sağladıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Mersin, Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Gaziantep'te belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde 23 cep telefonu, 2 bilgisayar, 22 banka kartı ve 66 bin lira ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.