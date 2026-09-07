Mersin'de polis ekiplerince operasyon düzenlenen depoda 1 ton 250 kilogram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanların deşifresine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, şüpheli Ö.T.K'nin kullanımında olduğu değerlendirilen depoya operasyon düzenlendi.
Aramalarda 1 ton 250 kilogram sentetik uyuşturucu ham maddesi ve 6 milyon boş kapsül ele geçirildi.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA