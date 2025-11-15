Mersin'in Erdemli ilçesinde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova'dan ilçeye gelen Suriye uyruklu kişi, kendisine 'vatandaşlık' vaadi veren A.G. ile R.Y.'ye yaklaşık değeri 600 bin lira olduğu belirtilen 32 gram ziynet eşyası ile 57 bin lira ve 7 bin 400 dolar para verdi.

Şikayet üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri A.G. ile R.Y.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.