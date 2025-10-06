Mersin'in Tarsus ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 33 ABS 649 plakalı otomobil ile 33 PN 412 plakalı otomobil, D-750 Karayolu Özbek Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada her iki otomobilde bulunan K.U. (72), Y.Ç. (41), A.U. (19), D.A. (16) ile M.Ç. (44) yaralandı.

Ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan K.U, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kazaya karışan 33 PN 412 plakalı aracın bagajında bulunan 3 köpekten 2'si de kazada öldü.