Bu durumdan Kahramanmaraş da etkilenecek. Şehri kavuran sıcakların, tahminlere göre, yerini serin havaya bırakması bekleniyor. Haziran ayının son günleri ve Temmuz ayının başlarında ise yağmur öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcak hava dalgasının sona ermesiyle birlikte ülke genelinde serin ve yağışlı havaların etkili olacağını belirtti. Bu durum, tarım faaliyetleri ve günlük yaşam açısından da önemli bir rahatlama sağlayacak. Uzmanlar, özellikle sıcak havanın yüksek olduğu günlerde dikkatli olunması ve serin havaların gelmesiyle birlikte ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Vatandaşlar, sıcak hava dalgasının yerini serin ve yağışlı havaya bırakacağı haberini sevinçle karşılarken, özellikle tarımla uğraşan kesimler yağışların bereket getireceğini umut ediyor. Meteoroloji yetkilileri, hava durumundaki değişiklikleri yakından takip etmeye devam edeceklerini ve gerekli uyarıları yapacaklarını belirtti.

Sonuç olarak, önümüzdeki günlerde beklenen serin ve yağışlı hava, Türkiye genelinde ve özellikle Kahramanmaraş'ta sıcakların etkisini azaltacak ve bir rahatlama sağlayacak. Haziran'ın son günleri ve Temmuz'un başlarında beklenen yağmurlar, sıcak havalardan bunalan vatandaşlara bir nebze nefes aldıracak.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt