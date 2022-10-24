Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden açık ara farkla cumhurbaşkanı seçilmesini, Cumhur İttifakı ve MHP grubunun TBMM'de daha güçlü yer almasını hedeflediklerini ifade etti.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden açık ara farkla cumhurbaşkanı seçilmesini, Cumhur İttifakı ve MHP grubunun TBMM'de daha güçlü yer almasını hedeflediklerini ifade ederek, "2023 seçimleri Türkiye'nin kaderini tayin edecektir. Ya geleceğimiz zillete düşüp, heba ve heder olacaktır ya da cumhurun cesaret ve dirayetiyle bütün korkuluklar yıkılacak. Ya yurdum diyeceğiz ya da yokluğa mahkum olacağız. Ya istiklal ve istikbal haklarımızdan vazgeçeceğiz ya da bu haklarımızla sonsuza kadar var olmanın yol haritasını belirleyeceğiz. Mandacılara, mayası ve meşrebi zehirli olanlara ya boyun eğeceğiz ya da lider ülke Türkiye'nin kapısını aralayacağız. Artık başka çare, başka seçenek kalmamıştır." diye konuştu.