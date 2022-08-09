Milletvekili Öçal Kahramanmaraş’ta Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Ve Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün Gerçekleştirdiği Çalışmalar Ve Projelere Dikkat Çekti.

Milletvekili Öçal Son Olarak Muhalefeti Sert Sözlerle Eleştirdi.