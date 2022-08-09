Milletvekili Öçal Kahramanmaraş’ta Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Ve Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün Gerçekleştirdiği Çalışmalar Ve Projelere Dikkat Çekti.
Milletvekili Öçal Son Olarak Muhalefeti Sert Sözlerle Eleştirdi.
Milletvekili Öçal Kahramanmaraş’ta Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Ve Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün Gerçekleştirdiği Çalışmalar Ve Projelere Dikkat Çekti.
Milletvekili Öçal Son Olarak Muhalefeti Sert Sözlerle Eleştirdi.
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