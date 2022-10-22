Programda Sezal CHP’nin Vekili pkk’nın Yandaşı Şeklinde Hareket Ediyorsa Burada Çok Ciddi Sorun Var Demektir” Dedi.

Sezal Konuşmasının Devamında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun: ABD’de Hamburger Yedik Açıklamasına Hamburger Mi Yedi, İcazet Mi Aldı Onu İlerleyen Günlerde Göreceğiz. Ama Bunun Tesadüf Olmadığını Biliyoruz İfadelerini Kullandı.

Konuşmasının Devamında Sezal, Türkiye Hiçbir Zaman Toplu Katliam Yapan Bir Ülke Olmamıştır. Hatta Girdiği Yerlerde İnsanların Haklarını Ve Canlarını Koruyarak Hareket Etmiştir” Dedi.