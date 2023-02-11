Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), 25 bin 67 personeliyle fiilen deprem bölgesinde görev yaptığını belirterek, oluşturulan hava yardım koridoruyla da 63 uçakla, 9 bin 780 uzman personel ve 625 ton malzeme taşıdıklarını bildirdi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Milli Savunma Bakanlığınca deprem bölgesine arama kurtarma ekibi ve malzeme götürmek için kurulan "hava yardım köprüsü"nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

10'uncu Tanker Üs Komutanlığındaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kuvvet Komutanları, Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile kuvvetlerin hareket merkezleri ve deprem bölgesindeki birliklerin komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı yapıldı.

Sahadaki çalışmalar ve faaliyetlerdeki son durum hakkında bilgi alan Akar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından deprem sonrasında yapılan çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan depremler yaşandığını anımsatan Akar, "MSB, Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıkları karargahlarındaki görevliler saat 04.30'da birliklerden durumlarına ilişkin bilgi ve fotoğraf istedi. Saat 05.00'e geldiğinde ilgili personelin karargaha gelmesiyle söz konusu karargahlarda Afet Acil Durum Merkezleri faaliyete geçirildi. O saatten itibaren çalışmalar büyük bir yoğunlukla başladı." diye konuştu.

Kendisinin de aynı saatlerde Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile görüştüğünü bildiren Hulusi Akar, "Bilgileri aldıktan sonra sayın Cumhurbaşkanımızı arayarak Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili raporları sunduk. En büyük hasarın Hatay'da olduğuna ilişkin bilgiyi, bir binamızın yıkılıp 3 erimizin şehit olduğu haberini kendilerine arz edip Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile Hatay'a hareket edeceğimizi kendilerine ifade ettik. Uygun buldular ve bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürdük." dedi.