Ancak şimdiye kadar yapılan açıklamalar artışta enflasyon oranlarının dikkate alınıp, bunun üzerine bir refah payı eklenerek ücretin belirleneceği yönünde.

Enflasyon tahminlerine göre. Orta Vadeli Program'da 2022 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer aldı.

Eğer yıllık artış hesabı yapılırsa yeni asgari ücret Ocak ayındaki 4.253,40 lira seviyesinden yüzde 65 zam ile 7.018,11 liraya çıkabilecek.

Yeni asgari ücret, 5 puan refah payı eklenirse 7.230,78, 7 puan ilave edilirse 7.315,85, enflasyonun 10 puan üstüne çıkılırsa da yüzde 75 artışla 7.443,45 liraya ulaşacak.

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 67.78 oldu.