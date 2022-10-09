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MİT mensuplarınca takibe alınan Deveri ve sözde PKK özel güç mensubu Kemal Pir kod adlı koruması Kayhan Kartal, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Terörist Deveri, örgüt yönetimi tarafından 2021'de Irak'ın kuzeyindeki Gara'da sözde sağlık komitesi sorumlusu olarak görevlendirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terörist Deveri, üniversitede sağlık eğitimi aldığı yıllarda örgütün şehir yapılanmasında görevler yaptı.

Son olarak MİT'in yakın takip yürüttüğü Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonla PKK'lı teröristlere ilk yardımda bulunan ekip sorumlusu Kendal Pirsus kod adlı Ökkeş Deveri etkisiz hale getirildi.

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya nokta operasyonlar düzenlenleniyor. MİT ve TSK düzenlediği nokta operasyonlarla teröristleri etkisiz hale getiriyor.

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