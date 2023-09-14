Günümüzde internetin var olmasını geçtik, yeterince hızlı olması gerekiyor.

Yavaş internet, birçok işin aksamasına sebebiyet verdiği gibi sinir bozucu da olabiliyor.

Bağlantı sorunlarının ardında aslındaki aklınızın ucuna dahi gelmeyecek sebepler olabilir.

Mesela, modemin etrafındaki eşyaların Wİ-Fi sinyallerini etkilediğini söylesek...

Bazı nesneleri, internetle yan yana bile getirmemeniz gerekiyor. Çünkü modem, etraftaki güç kaynaklarından olumsuz etkilenebiliyor.

Modeminizin olabildiğince açık bir alanda ve yukarıda bahsedilen engellerden ve girişim kaynaklarından uzak bir konumda bulunmasını sağlamak, kablosuz internet bağlantınızın daha iyi performans göstermesine yardımcı olabilir.

İşte modemden uzak tutmanız gerekenler...

Wi-Fi'den uzak tutun

Modem, sinyalleri kablosuz olarak ilettiğinden, arada duvarlar, mobilyalar veya diğer engeller bulunması sinyallerin zayıflamasına neden olabilir. Bu, bağlantı hızınızı ve kalitesini düşürebilir.

Modeminizin yanındaki elektrikli cihazlar, elektromanyetik girişime neden olabilir. Özellikle mikrodalga fırınlar, kablosuz telefonlar veya diğer kablosuz cihazlar, modem sinyalleriyle karışabilir ve bağlantı sorunlarına yol açabilir.

Modeminizin yanındaki diğer kablosuz cihazlar (örneğin, kablosuz fareler veya klavyeler) aynı frekansta çalışıyorsa, modem sinyali ile çakışabilir ve müdahale edebilir.

Metal nesneler, modem sinyallerini yansıtarak ve dağıtarak sinyal gücünü azaltabilir. Bu nedenle, modem metal nesnelerin yakınında bulunmamalıdır.

Elektrik hattı ve floresan ışıklar elektromanyetik girişim yaratabilir ve modem sinyallerini bozabilir.