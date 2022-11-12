Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda benzine ve LPG'ye art arda gelen zamların ardından bu kez de motorine indirim geliyor.

Buna göre 15 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 1,56 kuruşluk bir fiyat indirimi uygulanacak.

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.