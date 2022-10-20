İstanbul’un Bayrampaşa ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesi’nde saat 20.30 sıralarında, 50. Yıl Caddesi'nde ilerleyen motosiklet sürücüsü, karşıya geçmeye çalışan bir kadına çarptı.

Sürücü, çarpmanın etkisi ile yola savruldu. Kadın ise park halinde bulunan bir midibüsün altına girdi.

Yaralıların yardımına, yoldan geçen vatandaşlar koştu.

Midibüsün altından itfaiye ekipleri çıkardı

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. DHA’nın haberine göre; midibüsün altından itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Motosiklet sürücüsü ile yaralanan kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere götürüldü.

Motosikleti çekici kaldırdı

Kazaya karışan motosiklet, bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaza sonrası yaşananlar, başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.