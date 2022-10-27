Muğla'nın Seydikemer ilçesi Bekçiler Mahallesi'nde bulunan mermer ocağında dehşet yaşandı.
Gece mesaisinde çalışan Raşit Aydemir (42), yuvarlanan tonlarca ağırlıktaki kaya parçasının altında kaldı.
Çalışanlar Raşit Aydemir’e yardıma koşarak, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İşçi kurtarılamadı
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Raşit Aydemir’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Aydemir’in cesedi kaya parçasının altından çıkartılıp, Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Yakınları kendinden geçti
Aydemir’in hastaneye gelen ailesi ve yakınları fenalaşarak sinir krizi geçirdi. Aydemir’in, Burdur’un Dirmil ilçesinde ikamet ettiği öğrenildi.