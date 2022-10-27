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Aydemir’in hastaneye gelen ailesi ve yakınları fenalaşarak sinir krizi geçirdi. Aydemir’in, Burdur’un Dirmil ilçesinde ikamet ettiği öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Raşit Aydemir’in hayatını kaybettiğini belirledi.

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