Deprem Bölgesinde 3 Bin 481 Şantiyede Çalışmalar Sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinin ardından 11 ilde sürdürülen yeniden inşa çalışmalarına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda Şanlıurfa’da yükselen yeni afet konutlarına dikkat çekilirken, kentte depremzedeler için modern ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulduğu vurgulandı.

Bakanlık açıklamasına göre TOKİ, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 11 ilde 174 farklı alanda, 3 bin 481 şantiyede inşa çalışmaları devam ediyor.

455 Binden Fazla Bağımsız Bölüm Tamamlandı

Deprem bölgesindeki çalışmaların büyüklüğüne ilişkin açıklanan rakamlar da dikkat çekti.

İki yıllık süreçte deprem bölgesinde;

367 bin 995 konut,

65 bin 672 köy evi,

21 bin 690 iş yeri

olmak üzere toplam 455 bin 357 bağımsız bölüm tamamlanarak teslim edildi.

Bakanlık, yürütülen çalışmanın büyüklüğünü ortaya koymak amacıyla inşa edilen alanın nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü açısından ise Bulgaristan ve İzlanda büyüklüğünde olduğunu belirtti.

Şanlıurfa’da 13 Bin 429 Bağımsız Bölüm Teslim Edildi

Yeniden inşa çalışmalarının sürdüğü kentlerden Şanlıurfa’da da binlerce depremzede yeni yuvalarına kavuştu. Bakanlığın verilerine göre kentte bugüne kadar 10 bin 914 konut, 2 bin 495 köy evi ve 20 iş yeri tamamlandı. Böylece Şanlıurfa’da teslim edilen toplam bağımsız bölüm sayısı 13 bin 429’a ulaştı.

“Şanlıurfa’nın Yarınlarına Yakışan Yuvalar”

Bakanlık tarafından yapılan videolu paylaşımda, Şanlıurfa’da inşa edilen afet konutları için “Şanlıurfa’nın yarınlarına yakışan yuvaları” ifadeleri kullanıldı.

Depremin ardından kentlerde yalnızca konut değil, sosyal ve ekonomik yaşamın yeniden kurulmasına yönelik çalışmalar da yürütülüyor. Şanlıurfa’da teslim edilen konut, köy evi ve iş yerleriyle depremzedelerin barınma ihtiyacının yanı sıra ticari hayatın yeniden canlandırılması da hedefleniyor.

Öte yandan 11 ili kapsayan yeniden inşa sürecinde çalışmaların farklı bölgelerdeki şantiyelerde devam ettiği bildirildi.