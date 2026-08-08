Şanlıurfa’da günlerdir etkisini artırarak sürdüren kavurucu sıcak hava, günlük yaşamı adeta felç etti. Termometrelerin gölgede 47 dereceyi gösterdiği kentte, sıcaktan bunalan ve korunmak isteyen vatandaşlar serinlemek için parklar ile yeşil alanları tercih etti. Kent genelinde sıcaklığın etkisiyle sokaklar ve caddeler sakinleşti.

50 Derece Sıcaklıkta Asfalt Döküyorlar

Zorlu hava koşullarına rağmen belediye ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezindeki en yoğun noktalardan biri olan Atatürk Bulvarı'nda yol yenileme çalışması yapan belediye işçileri, hem hava sıcaklığı hem de yola serilen kızgın asfaltın ısısıyla aynı anda mücadele ediyor.

"Şanlı Şehrimiz İçin Çalışıyoruz"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi asfalt şefi İzzettin Uyar, hava sıcaklığının gölgede bile insanları fazlasıyla zorladığını belirterek şunları kaydetti: "Öğlen saat 13.00 şu an yaklaşık 50 derece sıcak var. Asfalt sıcaklığı ise bunun çok daha fazlası. Bu sıcakta Şanlıurfalı hemşehrilerimize hizmet ediyoruz."

Çalışmaları yerinde gözlemleyen vatandaşlardan Ahmet Yılmaz ise devletin bu kavurucu sıcakta dahi hizmet üretmeye devam ettiğini vurgulayarak, "Bu sıcakta seferber olan herkesten Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.