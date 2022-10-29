Türkiye’nin yerli otomobili Togg için 2018’de başlayan macerada sona gelindi.

Türkiye'nin vizyon projesi Togg'un seri üretiminin gerçekleştirileceği Gemlik Kampüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılıyor.

"Togg'un direksiyonunda Türkiye var"

Kampüs'ün açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katılım sağladı.

Mustafa Varank, Togg Gemlik Kampüsü Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Togg’un üretileceği tesisin fabrikadan daha fazlası olduğunu belirten Bakan Varank, "Togg projesinin direksiyonunda Hans, George yok, Ayşe var Mehmet var. Türkiye var." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Togg, otomobilden daha fazlası derken ciddiydik"

Yine heyecanlı ve gururluyuz. Togg’u hayal olmaktan çıkarıp gerçeğe dönüştürüyoruz. Fabrikamızın açılışını gerçekleştirip ilk araçlarımızı banttan indireceğiz.

Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına büyük bir heyecan ve şevkle hazırlanıyoruz. Bir yandan mevcut ihtiyaçları karşılarken yenilikçi projelere hız verdik. Togg’da otomobil endüstrisinin geleceğine yön verecek bir proje.

Otomobile dair her şeyi unutun. Togg, otomobilden daha fazlası derken ciddiydik. Kısaca Togg kullanıcısına göre dönüşen ve dönüştüren bir teknoloji. Togg’u üreteceğimiz tesisi de fabrikadan daha fazlası diyoruz.

"Bu tesisimiz Avrupa’nın köklü firmalarına ilham oldu"

Mesela boyahanemiz uçucu bileşen salınımıyla yasal sınırın 7’de 1’i değeriyle Avrupa’nın en temiz boyahanesi. Çevre dostu akıllı aracımız yollara çıkacak. Bu tesisimiz Avrupa’nın köklü firmalarına ilham oldu. Müteahhitimiz Avrupa’daki yeni teknolojilerin yüklenicisi konumuna geldi.

20 yıldır sanayimizi insan kaynağımızı Ar-Ge ekosistemimizi geliştirmek ve dönüştürmek için gece gündüz çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Son dönemde teknoloji girişimlerimizin sergilediği başarılı performans ülkemizin potansiyelini net şekilde gösteriyor.

Geleceğin mobilite ekosistemine yön verecek Togg da en büyük teknoparkımız olan Bilişim Vadisi’nde ilk tohumlarını attı, devasa kampüse evrildi. Aracımız fikri mülkiyetteki özgürlüğünü geliştirdiği teknolojilerin özgünlüğünden alıyor.

Togg yerli tedarikçi ağını o kadar genişletti ki rastgele ziyaret ettiğimiz fabrikalarda Togg’a üretim yapıldığına şahit oluyoruz. Yurt dışında yaşayan başarılı mühendisleri ekibimize dahil ettik.

"Togg projesinin direksiyonunda Hans, George yok, Ayşe var Mehmet var. Türkiye var"

Bunu ısrarla anlamak istemeyenler de yok değil. Onlar için de Togg projesinin direksiyonunda Hans, George yok, Ayşe var Mehmet var. Türkiye var. 60 yıllık hayali gerçeğe dönüştürmek için babayiğitler arıyoruz dediniz. Babayiğitler yatırımı gerçekleştirdiler.

Devletimizin cömert teşvikleri de milli projenin arkasında sapasağlam durdu. Bu projenin arkasında güçlü ve sağlam irade olmasaydı bu hayal gerçeğe dönüşmezdi. O yüzden bu projenin de bu ülkenin de sağlam iradeyi gösteren bir tane baş babayiğidi var o da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.