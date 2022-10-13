Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Konak Mahallesi'ndeki inşaatta korkunç bir kaza yaşandı.
Kendi yaptığı inşaatta gezinen N.A. isimli müteahhit, dengesini kaybetti.
Asansör boşluğuna düştü
Dengesini toparlayamayan müteahhit, 2 metre yüksekliğindeki asansör boşluğuna düştü.
Bu etkiyle kafasını yere çarpan yaralıyı şans eseri arsa sahibi fark etti.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Durumun ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı N.A., hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.