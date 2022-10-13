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Yaralı N.A., hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Durumun ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bu etkiyle kafasını yere çarpan yaralıyı şans eseri arsa sahibi fark etti.

Kendi yaptığı inşaatta gezinen N.A. isimli müteahhit, dengesini kaybetti.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Konak Mahallesi'ndeki inşaatta korkunç bir kaza yaşandı.

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