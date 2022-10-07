İTHİB tarafından düzenlenen "İTHİB İhracata Değer Katanlar" ödül töreninde bu yıl 10 yıldız, 33 platin, 39 altın, 123 gümüş, 307 bronz, 212 başarı ödülü sahiplerini buldu.

Altın ödülü alan firmalar arasında kendisine yer bulan, Kahramanmaraş ve ülke ekonomisine katkı sağlayan yaptığı yatırımlar, ihracat ve istihdamın yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle dikkatleri üzerine çeken Narteks Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. altın ödülü alan firmalardan birisi oldu.

Ödülü İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın elinden Narteks Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Narlı aldı.

Narlı, Bakan Varank ile de sahne de bir süre sohbet etti.