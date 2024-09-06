Nazlı Ceylan Balduk Kurtul’un Gurur Veren Paylaşımı

Türkiye’nin güçlü iş kadınlarından biri olan Nazlı Ceylan Balduk Kurtul, 2024 W20 delegesi olarak Türkiye’yi ve Türkiye İş Kadınları Derneği’ni (TİKAD) temsil edecek. Balduk Kurtul, kadınların ekonomik güçlenmesini destekleyen bu önemli uluslararası platformda yer almanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirtti.

W20 Nedir?

W20, 2015 yılında Türkiye’nin G20 dönem başkanlığında kurulan bir inisiyatif olup, kadınların ekonomik güçlenmesini ve toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmeyi amaçlayan küresel bir platformdur. W20, G20’nin bir uzantısı olarak işleyen ve üye ülkelerin kadın liderlerini bir araya getiren bir yapı olarak faaliyet göstermektedir. Bu platform, kadınların iş gücüne katılımı, ekonomik bağımsızlıkları ve liderlik rollerinde daha fazla yer alabilmeleri için önerilerde bulunur.

2024 W20 Zirvesi Brezilya’da Düzenlenecek

2024 yılında Brezilya’da düzenlenecek olan W20 zirvesi, dünya genelinden kadın liderleri, iş dünyası temsilcilerini ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek kadınların iş dünyasındaki yerinin güçlendirilmesine yönelik önemli bir platform sunacak. Bu zirvede, kadın girişimciliği, kadınların ekonomik hayata katılımı ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla birçok önemli konu masaya yatırılacak.

Türkiye’yi Temsil Eden Kadınlar

Nazlı Ceylan Balduk Kurtul’un yanı sıra Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Kadın ve Demokrasi Derneği’nden (KADEM) temsilciler de dahil olmak üzere Türkiye’den toplam 9 kadın lider, bu önemli zirvede yer alacak. Türkiye’nin en güçlü kadın STK’larının temsilcileri, W20’de Türkiye’yi temsil ederek, kadın hakları, ekonomik fırsatlar ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında güçlü bir ses olacaklar.

Kadının Gücüne Küresel Bir Vizyon

W20 gibi uluslararası platformlar, kadın liderlerin küresel çapta etkin bir rol üstlenmesine olanak tanıyan önemli fırsatlar sunmaktadır. Kadınların iş dünyasında, siyaset ve toplumsal hayatta daha fazla söz sahibi olmaları, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinin en önemli adımlarından biri olarak kabul ediliyor.

Nazlı Ceylan Balduk Kurtul’un Katkıları Önemli Olacak

Nazlı Ceylan Balduk Kurtul’un bu platformda yer alması, Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etme görevini üstlenmesi, Türk kadınlarının dünya genelinde güçlü bir ses olma yolunda ilerlediğinin de bir göstergesi. Balduk Kurtul’un katkılarıyla, W20 zirvesi Türkiye için kadının gücünün küresel ölçekte daha görünür olmasını sağlayacak bir platform haline gelecek.