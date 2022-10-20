Bir çift, birlikteliğini mutlu sonla taçlandırmak için nikah töreni yaptı.

Nikah töreni sırasında memurun geline, "Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" sorusuna gelin "Evet" cevabını verdi.

Annesine baktı

Arından aynı soru damada soruldu. Damat, nikah memurunun sorusunun ardından bir süre düşündü ve annesine baktı.

"Son kez bir anneme bakış atmak istiyorum"

Damat, annesine yöneldi ve "Son kez bir anneme bakış atmak istiyorum, ne diyorsun?" diyerek eliyle soru sorar gibi yaptı.

Düğüne gelen misafirler ise damadın sorusuna kahkaha attı.

"Evet mi diyorsun anne"

Damat, annesinden onay alınca "Evet mi diyorsun anne?" dedi ve onay aldıktan sonra mikrofona "Evet" diye bağırdı.

Damadın nihak törenindeki anları ise sosyal medyada gündem oldu.