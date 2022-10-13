Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ebru S. katıldı. Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Savunma yapan anne Ebru S., "30 Eylül’de Ebrar öldü. Ben cenazesine katıldım. Bütün işlemlerini yaptım. Ben zaten onu bıraktıktan sonra Ebrar’ın yanında olmaya çalıştım" dedi

Sanık avukatı ise beyanında "Müvekkil tüm bu işlemlerden çok sarsıldı, yoruldu. Ailesine de bu olayları açıklayamadığı için kürtaj başvurusu yaptı fakat hastane bebeği alamayacaklarını söyledi. Çok genç yaşta meydana gelen bir hamilelik. Ardından sığınma evine gitmiş, orada da psikolog görüşmesi yapılmamış. Ardından bebeğini bırakmak zorunda kalmış, fakat binadaki bütün zillere basmıştır. Müvekkilimin bebeğin vefat etmesinde bir suçu yoktur. Haksız ve hukuka aykırı şekilde 2 ay cezaevinde kalmıştır" diye konuştu.

5 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi

Kararını açıklayan mahkeme, Ebru S.'nin "Terk" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Mahkeme, Ebru S.’nin sabıkasız olduğunu dikkate alarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.