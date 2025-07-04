Edinilen bilgilere göre, A.Ö.A. (18) idaresindeki EE 550-DT yabancı plakalı minibüs, Gözlühöyük Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise yolu kapatan minibüsü çekici yardımıyla kaldırmaya çalıştı.

Sürücü Yakınları Taşkınlık Çıkardı

O sırada olay yerine gelen sürücünün yakınları ile jandarma arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan arbedede 4'ü jandarma personeli olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilirken, genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.