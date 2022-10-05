Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde, yürekleri ağza getiren görüntüler ortaya çıktı.

Ayşe Parmaksız Ortaokulu'ndan çıkan yaklaşık 15 öğrenci, servis yerine yük taşımacılığında kullanılan bir kamyonetin kasasına bindi.

Öğrenciler kasaya binebilmek için adeta birbirleri ile yarıştı.

Tehlikeye rağmen ayakta yolculuk yaptılar

DHA’nın haberine göre; öğrencilerin tehlikeye rağmen kasada uzun süre ayakta yolculuk yaptıkları görüldü.

Düşmemek için demirlere tutundular

Ani fren durumunda herhangi bir can güvenliği bulunmaya öğrencilerin, araç kenarında demirlere sıkı sıkı tutundukları anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.