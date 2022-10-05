Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi'nde meydana gelen kazada Necmettin Erbakan Bulvarı'ndan Karaisalı istikametine giden servis aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle minibüs yan döndü. Minibüste bulunan öğrencilerden 14’ü hafif şekilde yaralandı.Çevrede kazayı gören vatandaşlar hemen 112’yi arayarak sağlık ekiplerine haber verdi.
Vatandaşlar minibüs içindeki yaralı öğrencileri araçtan çıkardı. Öğrenciler hastanelere kaldırıldı.
Polis ise kazayla ilgili inceleme başlattı.