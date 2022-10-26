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DHA’nın haberine göre saat 09.00 sıralarında meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kolej öğrencilerini taşıyan minibüs, çarpmanın şiddeti ile devrildi.

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