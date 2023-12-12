Ortaokullarda "görgü kuralları ve nezaket", liselerde "adabımuaşeret" isimli seçmeli derslerin müfredatı hazırlandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda "adabımuaşeret" müfredat kapsamına alındı. Bakanlık, dersin adını pedagojik uygunluk açısından liselerde "adabımuaşeret", ortaokullarda ise "görgü kuralları ve nezaket" olarak belirledi.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hazırlanan "adabımuaşeret" dersinin, MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan "görgü kuralları ve nezaket" dersinin müfredatı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onayından geçti.

Ortaokullarda tüm kademelerde seçmeli olarak okutulacak "görgü kuralları ve nezaket" dersi ile öğrencilerin iletişimde görgü kurallarının ve nezaketin önemini fark etmeleri, aile içinde, okulda, toplum içerisinde ve kişiler arası ilişkilerde görgü kurallarına ve nezakete uygun davranış sergilemeleri amaçlandı.