Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir parka giden D.G. (12) ve A.T. (13) adlı kız çocuklarının yanına, Mert T. (17) ve Yunus S. (17) geldi.

Gençlerin tavırlarından rahatsız olan kız çocukları, aynı parkta bulunan Haydar Can Kılıçdoğan'dan (28) yardım istedi.

Haydar Can da, Mert T. ile Yunus S.'nin yanına giderek onları uyardı.

Haydar Can öldü, 2 saldırgan tutuklandı

Ancak bu uyarıya kızan 2 kişi ile Haydar Can arasında kavga çıktı.

Kavga sırasında Haydar Can, 6 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Haydar Can Kılıçdoğan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken oto tamircide çalıştıkları öğrenilen Mert T. ile Yunus S., cinayetten tutuklandı.

31 Ekim 2021'de meydana gelen olay sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, iki sanık hakkında 'kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

“Vicdan azabı duyuyorum”

Ankara Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Mert T. ve Yunus S. katılırken, taraf avukatları ve Haydar Can Kılıçdoğan'ın anne ve babası da salonda hazır bulundu.

Son savunmalarını yapan sanıklardan Mert T., “Biz kızlarla tanışmak istedik, olay yerinden ayrılıp giderken maktul küfrederek üzerimize geldi, arkadaşım Yunus'a saldırdı. Bu sırada aramızda boğuşma yaşandı. Maktul küfrederek bize saldırınca olay gerçekleşti. Yaptıklarımdan vicdan azabı duyuyorum. Çok pişmanım. Eğitim hayatıma devam etmek istiyorum. Adaletinize sığınıyorum.” diye konuştu.

“Mert'in elinde bıçak görmedim”

Yunus S. ise “Kızlarla tanışmak istemiştik. Olay yerinden ayrılırken maktül bize küfrederek üzerimize yürüdü. Olayda Mert'in elinde bıçak görmedim, bıçak görseydim kullanmasına kesinlikle müsaade etmezdim.” dedi.

15'er yıl hapis cezası

Mahkeme heyeti, suçları sabit görülen suça sürüklenen çocuk sanıklar Mert T. ve Yunus S.'nin yaşlarının 15-18 yaş grubunda bulunması nedeniyle 15'er yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi.

Kararda takdir ve iyi hal indirimi yapılmadı ve sanıkların tutukluluğunun devamına hükmedildi.

“Bu mücadelemiz devam edecek”

Duruşma sonrası DHA'ya konuşan Haydar Can Kılıçdoğan'ın babası Nurettin Kılıçdoğan, “Bizim çocuğumuz geri gelmeyecek; ancak bir çocuğumuz daha kaybolmasın, sanıklar bir başkalarına daha zarar veremesin diye bir mücadele sürdürdük. Bu mücadelemiz devam edecek. Haydar Can bize çok güzel bir anı bıraktı, onun için bu mücadeleyi devam ettireceğiz.” dedi.

“Bir üst mahkemeye müracaat edeceğiz”

Anne Songül Kılıçdoğan ise “En yüksek cezayla cezalandırılmalarını istedik ama yaşları küçük olduğundan kaynaklı bu cezayı aldılar. Bizim temennimiz hiç içeriden çıkmamalarıdır. Çocuğum toprak altında, hiç suçu günahı yokken gitti. İnsanın canına kıymanın çocuğu, büyüğü, küçüğü olmamalı diye düşünüyorum. Bir insanın canına kastediliyorsa en ağır cezayı almalılar. Daha yüksek cezalar almaları için bir üst mahkemeye müracaat edeceğiz.” diye konuştu.

“24 yıla kadar ceza almalarını bekliyorduk”

Ailenin avukatı Deniz Can Aydın da sanıkların 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapse çarptırıldığını ancak suça sürüklenen çocuk oldukları için kanunda uygulanan indirimle cezanın 15 yıla indirildiğini belirtti.

Aydın, “Cezada bir takdir indirimi de uygulanmadı. Bizim beklentimiz ağırlaştırılmış müebbetin suça sürüklenen çocuklara uygulanan haliyle 18 yıldan 24 yıla kadar ceza almalarını bekliyorduk. Biz nitelikli insan öldürme konusunda ceza verilmesini istiyorduk ve bu iddianın takipçisi olmaya devam edeceğiz.” dedi.