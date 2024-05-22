AK Parti’de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplandı.

AK Parti Genel Merkezi’ndeki toplantı, saat 14.30'da başladı.

Bakanlar sunum gerçekleştirdi

Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık etti.

MKYK toplantısında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ekonomi ve eğitim başlıklarında birer sunum gerçekleştirdiği öğrenildi.

Ömer Çelik toplantıyı değerlendirdi

Toplantı sonrası Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümünün ardından taziye dileklerini yineleyip "Zor günlerinde kardeş İran milletinin yanındayız." dedi.

"Taslak tamamlanmak üzere"

Başıboş köpek sorununa ilişkin yapılan düzenlemeyle ilgili soruya da cevap veren Çelik, taslağın tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.

"Meclis'e gelecek"

Çelik, "Bu adı üstünde taslak. Toplumda zıt talepler var. Henüz üzerinde çalışılıyor. Önümüzdeki hafta Meclis'e gelmesi planlanıyor. Çalışma henüz tamamlanmadı." ifadelerini kullandı.

"Son gelişmeler ışığında savunma sanayiinde geldiğimiz nokta değerlendirildi"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:

MKYK'mızda kapsamlı değerlendirme yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın yoğun mesaisi olacak. Başta Gazze meselesi olmak üzere. Parti içinde hep beraber aynı hedefe odaklanmamız konusunda açıklamalar yaptılar. Son gelişmeler ışığında savunma sanayiinde geldiğimiz nokta değerlendirildi. Bu alanda daha da yatırım yapacağımızı ifade ettiler. Diğer bir başlık da Cumhur İttifakı'nda birlik ve beraberliğin korunması oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız bunun için herkesin hassasiyetle davranmasını ifade etti.

"Netanyahu'nun tutuklanması için karar talebi önemlidir"

İran'a taziyelerimizi sunuyoruz. Kardeş İran milletinin yanındayız. Bu süre içinde bu tip kazalar olduğunda bunlara zamanında müdahale imkan ve kabiliyet meselesi. Bizden talep edilen anında yerine getirildi. Akıncı iha ve helikopter gönderildi. AKINCI İHA'nın zorlu koşullarda uçuş yaparak merhum şahsiyetlerin yerinin tespiti, Türkiye'nin geldiği yeri göstermesi bakımından önemli. Türkiye'nin imkan ve kabiliyetinin gelişimini gösterdi. Netanyahu'nun tutuklanması için karar talebi önemlidir. Bu talep Netanyahu ve bakanları doğrudan savaş suçlarından sorumludurlar. Burada umarız ki mahkemenin ön yargılama dairesi talebe uygun karşılık verir ve tarihin doğru yerinde durmak adına tutuklanma kararı çıkar. Başsavcı kararındaki nitelikli değerlendirmeler de çok önemli.

"Umarız bu Avrupa'nın temel duruşu olur"

Sivillerin aç bırakılması, kasten eylemlerde bulunulmasının altını çiziyor, savaş suçu işlendiğini ifade ediyor. Bütün eylemlerin Netanyahu'nun ve hükümeti tarafından gerçekleştirildiğini görüyoruz. Gecikmiş bir talep de olsa bizim için olumludur. Diğer önemli gelişme İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin'i devlet olarak tanıyacak olduklarını duyurmasıdır. Bu ülkelerle sınırlı kalmamalıdır. İspanya tutumunu değiştirmedi, bir kez daha İspanya'ya teşekkür ediyoruz. Umarız bu Avrupa'nın temel duruşu olur. Bu ülkeler tarihin doğru tarafında durduklarını göstermiştir.

"Netanyahu hükümeti dünyadaki Yahudilerin duruşunu da gölgeleyen bir tutum sergiliyor"

Bunlar olurken ABD'den duymamız gereken sesleri duyamıyoruz. Hiroşima ve Nagazaki'yi örnek göstererek yaptığı açıklama korkunçtur. İsrail'in soykırım yaptığını söylemeyi suç haline getirmeye çalışıyorlar. Bu kafayla gidilirse düşünürleri mahkum edebilecekler. Öğrencileri antisemitik olarak yargılamaya yol açacaklar. Netanyahu hükümeti, dünyadaki Yahudilerin duruşunu da gölgeleyen bir tutum sergiliyor. İsrail'in kendini savunma hakkı var deniyor ama bir ülkenin kendini savunma hakkı cinayet işleme hakkı anlamına gelmez. Başka ülkelere saldırma şeklindeki cinayetin hafifletici sebebi olamaz. Netanyahu hükümetinin insanlık adına mahkum edilmelidir.

AK Parti'de değişim süreci

Bir değişim sürecinin başlangıcı yorumlarını gördüm. AK Parti'de değişim olağanüstü durum değil. Sürekli değişim içinde olan partiyiz. Bazı yerlerde değiştirme bazı yerlerde görev değişimi olacak. Bugün yarın da başka illerle ilgili tasarruf olacak.

Seferberlik Tüzüğü

Değişen savaş koşulları ve gelişmeler doğrultusunda bu tip belgelerin güncellenmesi gerekiyor. Burada seferberlik meselesinde stratejik olan şu; savaş durumunda bütün milli güç unsurlarının TSK'ya destek verecek şekilde koordine edilmesi halindedir. 90'ların koşullarında hayata geçen bu belge altı-yedi kere değişikliğe uğradı. 2011'den itibaren bütün kurumlardan herkesin görüşleri alındı. Daha önce değerlendirilecekti ama araya deprem gündemi girdi. En son AKINCI'nın başarısını gördük. Milli güvenlik için koordinasyon nedir buna karar verildi ve yönetmelik yayınlandı.